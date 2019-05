Leonforte, sindaco e assessore alla sanità: “non c’è alcuna emergenza scabbia alla scuola Vaccalluzzo”

Condividi l'articolo su:























A seguito delle notizie circolate nei giorni scorsi in merito ai presunti casi di scabbia intervengono con una dichiarazione congiunta il sindaco del Comune di Leonforte, Carmelo Barbera e l’assessore alla sanità, Federico Pioppo, precisando quanto segue: “nonostante le rassicurazioni fornite in modo chiaro e puntuale dalla dott.ssa Longo e dal dott. Amato nel corso di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi con i genitori presso i locali della Scuola Elementare Nunzio Vaccalluzzo, abbiamo registrato, anche per il tramite dei social, una incontrollata diffusione di notizie del tutto errate e non corrispondenti alla realtà dei fatti. Riteniamo quindi necessario precisare ulteriormente che non c’è alcuna emergenza scabbia, che si è trattato di un caso già guarito e che non esiste alcun pericolo né per i bambini né per gli adulti. Peraltro sulla base di quanto prescritto dalle line guida ministeriali e dall’ASP di Enna, in caso di infestazione da acaro della scabbia non sono giustificati interventi straordinari quali la chiusura dell’edificio o la disinfestazione così come per l’ambiente non sono necessari interventi di disinfestazione.

È chiaro quindi che non c’è alcun motivo di effettuare la disinfestazione né quindi di chiudere i locali scolastici.

Invitiamo tutti affinché vengano evitati allarmismi inutili e diffusioni di notizie non corrispondenti al vero che sono più pericolose dell’acaro della scabbia.

Ringraziamo l’ASP e i medici del dipartimento prevenzione salute per il servizio reso alla comunità anche in questa occasione, sia nella prevenzione che nella cura, così come nella preziosa collaborazione ai fini informativi.”