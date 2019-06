Leonforte, sulla modifica al Prg che permetterà la realizzazione della chiesa della Catena intervengono sindaco e assessore all’Urbanistica

Condividi l'articolo su:























In merito alla votazione del consiglio comunale di Leonforte, che ha di fatto modificato il Piano Regolatore Generale, consentendo così l’attesa realizzazione della Chiesa della Catena, intervengono congiuntamente il sindaco Carmelo Barbera e l’assessore all’Urbanistica Cinzia Cammarata che dichiarano: “Esprimiamo grandissima soddisfazione per questo importantissimo risultato raggiunto, finalmente potrà essere costruita la nuova Chiesa della Catena che la comunità ecclesiastica Leonfortese attendeva da molto, troppo tempo. L’attendismo di questi ultimi venti anni non aveva prodotto alcun risultato in merito a tale questione, per questo la nostra amministrazione ha voluto fare di tutto affinché si arrivasse alla soluzione migliore. Vogliamo ringraziare il Presidente del consiglio comunale Trecarichi e l’ingegnere Marsiglione, capogruppo di maggioranza, per la speditezza e la dedizione con le quali hanno affrontato la questione. Siamo davvero contenti di aver raggiunto questo risultato che affidiamo al nostro Padre Nino Lo Grasso che da oltre vent’anni continuava a battersi per la costruzione della nuova chiesa”.