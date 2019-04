Leonforte, sull’abbattimento di alberi pericolosi il consigliere Angelo Leonforte presenta un’interpellanza

Condividi l'articolo su:























Il 23 aprile il consigliere comunale Angelo Leonforte ho protocollato e posto all’attenzione del sindaco e per conoscenza del presidente del consiglio comunale un’Interpellanza dove chiede informazioni e spiegazioni sull’ordinanza n.4 del 19 febbraio 2019 che riguarda l’abbattimento di alcuni alberi in diverse zone del paese, si tratta di alberi ricadenti in suolo pubblico e piantati da più di 40 anni e si trovano nelle vicinanze di scuole e zone pubbliche.

“Ho avuto parecchie segnalazioni di cittadini preoccupati per l’abbattimento degli alberi oggetto dell’ordinanza, – afferma il consigliere Angelo Leonforte – la quale fa riferimento a richieste di alcuni soggetti che potrebbero essere portatori di interesse privato a fronte del pubblico interesse, creando grave nocumento all’ambiente che appartiene a tutti.

Al giorno d’oggi tutti dobbiamo cercare di preservare l’ambiente e specialmente in zone urbane dove purtroppo ci sono pochi luoghi adibiti a verde pubblico e quindi alla natura.

Con l’abbattimento di tali alberi il patrimonio arboreo in ambito urbano nella nostra comunità subirebbe un notevole ridimensionamento in termini quantitativi e qualitativi.

Per tutto questo faccio un appello di sensibilità alla problematica al sindaco e soprattutto al vice-sindaco che conosce bene le zone interessate e le varie questioni sulla problematica, per bloccare l’ordine di abbattimento fino ad ulteriore approfondimento in consiglio comunale che avverrà con la mia interpellanza. – conclude il consigliere Leonforte –

Inoltre chiedo al presidente del consiglio comunale che si faccia portatore del mio appello nei confronti dell’Amministrazione per cercare di evidenziare e tutelare il ruolo del consiglio comunale per tematiche così importanti”.