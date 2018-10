Leonforte, sull’interpellanza migranti comunicato congiunto di Forza Italia e Fratelli d’Italia

In merito all’interpellanza sulla questione migranti a Leonforte, presentata dai consiglieri di maggioranza Trecarichi, La Ferrara e Mangione, intervengono Paolo Licciardo e Salvo Campione, commissari cittadini di Fratelli d’Italia e Forza Italia i quali affermano: “Prendiamo atto del fatto che tre consiglieri di maggioranza hanno presentato un’interpellanza all’amministrazione comunale di Leonforte circa il possibile arrivo di un gruppo di migranti in città. Vogliamo condannare fermamente questo atto in quanto non rispecchia i principi su cui si fonda questa amministrazione e questa maggioranza. La questione migranti è all’attenzione di questa amministrazione comunale che si rapporterà con gli organi competenti al fine di garantire la soluzione più adeguata, proprio per tale motivo riteniamo non sia giusto creare allarmismo tra la popolazione. Il Sindaco e la giunta stanno facendo fronte ai problemi della quotidianità dal momento dell’insediamento, abbiamo piena fiducia nell’operato del primo cittadino e degli assessori. Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno, da subito, rinunciato alla formazione di un gruppo unico in seno al consiglio comunale proprio perché si è voluto puntare alla formazione di un unico gruppo consiliare che avrebbe dovuto assistere l’amministrazione in assoluta compattezza. Riteniamo quindi che questa compattezza sia stata violata dai tre consiglieri comunali, ci dissociamo totalmente dalla presentazione di tale interpellanza ribadendo che bisogna affrontare nel miglior modo possibile le circostanze ed evitare di dar vita a facili allarmismi. Abbiamo piena fiducia nell’amministrazione Barbera, sicuri che saprà attentamente vigilare sui risvolti di tale situazione”.