L’Istituto superiore Alessandro Volta di Nicosia si raccorda con il mondo del lavoro proponendo ai suoi studenti un incontro di formazione bancaria

Si è svolto giovedì 21 marzo, presso l’aula magna dell’Istituto Superiore Alessandro Volta di Nicosia, un incontro di formazione bancaria con i funzionari della filiale Unicredit di Enna, Gaetano Roberto Conti e Riccardo Casorubea.

La tematica trattata è stata quanto mai attuale poiché riguarda l’uso innovativo dei pagamenti attraverso la moneta elettronica, ovvero le carte di credito.

Il momento di formazione è stato presentato dal dirigente scolastico dell’Istituto, Felice Lipari e coordinato dalla professoressa Rosa Stagno, docente di discipline aziendali della classe III A del corso di amministrazione, finanza e marketing dell’Istituto. L’incontro è stato programmato all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro “Start-Up your life”, offerto dall’Istituto bancario ed accolto con entusiasmo e partecipazione dagli studenti del corso.

Il percorso è risultato perfettamente idoneo e coerente con l’indirizzo di studi scelto dagli alunni, che sono stati impegnati per una prima parte della formazione in piattaforma, con modalità e-learning e successivamente con una presentazione in aula da parte dei tutor formatori, realizzando così una delle tecniche didattiche più innovative chiamata “Blended learning”, apprendimento misto.

L’esperienza significativa nel suo genere, nasce da un raccordo organico e puntuale tra scuola ed enti istituzionali del territorio, che mira allo sviluppo ed alla costruzione di alleanze didattiche di formazione ed orientamento ampie, stabili ed edificanti per i giovani.