Lo sperlinghese Antonio Castello, sindaco di Pianezza, candidato alle regionali in Piemonte

Sarà lui a guidare la lista dello scudo crociato a sostegno di Cirio Presidente, nella circoscrizione della provincia di Torino.

Nato a Enna nel 1970, cresciuto a Sperlinga, dopo aver frequentato il Liceo Classico di Nicosia, si è trasferito a Catania dove si è laureato in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode e proposta al premio Clemente.

Nel 2006 prende la specializzazione in cardiologia presso l’Università di Milano con il massimo dei voti, nel 2010 viene nominato tenente colonello medico e nel 2012 viene nominato medico competente militare.

Sposato con Ivana con la quale ha due figli, Salvatore e Federico, vive a Pianezza dal 2006, anno in cui è diventato consigliere di minoranza.

Nel 2011 viene eletto sindaco della cittadina in provincia di Torino e nel 2016 viene confermato con il 60 % dei voti con oltre 5000 preferenze.

L’attuale sindaco di Pianezza, dal 2016 è anche consigliere nella città metropolitana di Torino.

Antonio Castello si dichiara innamorato di quello che quotidianamente svolge e per questo afferma che vorrebbe mettere a frutto questa esperienza mettendosi ancora di più al servizio della città di Pianezza, per rappresentare questo modo di agire e pensare anche all’interno delle istituzioni regionali. Il nostro conterraneo afferma “Io ci sono con le mie competenze, la mia passione e il mio entusiasmo, ma soprattutto con la collaborazione e il contributo di tutti voi”, e invita tutti alla presentazione della sua candidatura, giorno 11 maggio a Pianezza, in presenza del candidato alla regione Alberto Cirio.