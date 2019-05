L’organizzazione sindacale Fsi-Usae è firmataria del CCNL comparto sanità

Condividi l'articolo su:























Pubblichiamo integralmente il comunicato dell’organizzazione sindacale Fsi-Usae, a parziale rettifica dell’articolo del 6 maggio 2019 “Asp di Enna, la Uil-Fpl proclama lo stato di agitazione e ritira la delegazione trattante” ( https://www.telenicosia.it/asp-di-enna-la-uil-fpl-proclama-lo-stato-di-agitazione-e-ritira-la-delegazione-trattante/ ). La Fsi-Usae risulta firmataria del CCNL comparto sanità.

A seguito di quanto pubblicato il 6 maggio 2019 sul quotidiano www.telenicosia.it articolo dal titolo “Asp di Enna, la Uil-fpl proclama lo stato di agitazione e ritira la delegazione trattante” con la presente intendiamo precisare quanto segue:

Ci è giunta notizia che in queste ore stia circolando un comunicato a firma di Giuseppe Adamo segretario generale Uil fpl Enna, e di Vincenzo Tango segretario generale Uil fpl Sicilia, che asserisce la Fsi-Usae come sigla sindacale non firmataria del Ccnl sanità.

Nulla di tutto ciò corrisponde alla realtà dei fatti; quanto dichiarato crea confusione per screditare (e probabilmente diffamare) l’organizzazione sindacale Fsi-Usae Federazione Sindacati Indipendenti, organizzazione costituente della confederazione Unione Sindacati Indipendenti Europei. Atti per cui sono state notiziate le segreterie, generale e nazionale, che faranno i passi necessari a tutelare il buon nome della Fsi-Usae nelle competenti sedi giurisdizionali.

Pertanto corre il dovere di offrire opportuno chiarimento, in favore dei Lavoratori aderenti alla sigla Fsi-Usae, oltreché garantire corretta e veritiera informazione, onde evitare di incorrere in erroneo equivoco, relativamente al contenuto del comunicato reso e diffuso dalla Uil-fpl, che va assolutamente e duramente smentito.

Ed allora appare necessario chiarire, posta la confusione ingenerata – nel preminente rispetto dei lavoratori, con imprescindibile onestà intellettuale, una trasparente, corretta, legittima e veritiera informazione contestando il contenuto del comunicato nella parte dove viene menzionata la Fsi-Usae.

Il segretario regionale Calogero Coniglio

Componente di segreteria Maurizio Cirignotta