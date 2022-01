Lotteria Italia. In crescita le vendite di tagliandi in provincia di Enna, vinti 20 mila euro a Barrafranca

Condividi l'articolo su:

ARTICOLO PUBBLICATO IL 7 Gennaio 2022

In crescita le vendite di biglietti della Lotteria Italia in Sicilia. Nel 2021 ne sono stati venduti 330.460, il 32,9% in più rispetto al 2020. In provincia di Enna i tagliandi venduti sono stati 11.720 (+42,9%).

Nella classica estrazione del 6 gennaio anche la Sicilia risulta tra le regioni premiate. Sono 150 i biglietti vincenti di terza categoria da 20 mila euro, tra questi 9 sono stati venduti in Sicilia: a Barrafranca, Castellammare del Golfo, Caltanissetta, Canicattì, Adrano, Acireale, Carlentini, Corleone e Catania. Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti è stato riservato un premio complessivo di 96 mila euro. L’elenco dei biglietti vincenti è disponibile sul sito adm.gov.it.

