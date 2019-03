M5S Enna: “Gli studenti fuori sede non devono pagare la Tassa sui Rifiuti”

“Abbiamo protocollato una proposta di modifica del Regolamento TARI, relativa al numero degli occupanti, – spiegano i due consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Cinzia Amato e Davide Solfato – che nasce essenzialmente dalla considerazione dei tanti giovani che vivono fuori sede per motivi di studio o di lavoro. In questi casi, infatti, non necessariamente viene modificato lo stato di famiglia, e ciò comporta un duplice pagamento dell’imposta sui rifiuti, che viene corrisposta sia ad Enna, che nella città in cui si è domiciliati.

Attualmente, – proseguono i due portavoce – il regolamento prevede che solo l’anziano dimorante in casa di riposo venga scomputato dal numero degli occupanti l’abitazione, ma è necessario aggiungere anche gli studenti e i lavoratori fuori sede, come anche i degenti presso comunità di recupero o centri socio-educativi, per ottenere un reale calcolo della tariffa, poiché essi, non dimorando nel comune di residenza, non producono rifiuti-

Attendiamo adesso che la proposta segua il suo iter, ma siamo certi che troverà ampio consenso da parte dell’intero Consiglio comunale”, concludono Amato e Solfato.