Meet Up Nicosia 5 Stelle, primo passo per il Progetto “Smart Move Italy”- VIDEO

Condividi l'articolo su:























Il Movimento politico locale “Meet Up Nicosia 5 Stelle” ha protocollato presso l’apposito Ufficio del Comune in data 27 novembre 2019 il Progetto “Smart Move Italy”.

Gli attivisti pentastellati hanno con tale documento richiesto all’amministrazione di incontrare Samantha Wilson, fondatrice ed amministratrice delegata di Smart Move Italy (smartmoveitaly.com), un’azienda di consulenza di nicchia con sede in Toscana, che aiuta gli stranieri a trasferirsi in Italia, una realtà (operativa dal 2014 e incorporata al programma P.iva Superhost Italy nel 2018) creata per dare un punto di appoggio a coloro che cercano di navigare la burocrazia italiana (che tende ad essere un po’ complessa) per assicurare che quest’ultimi siano preparati ad assimilarsi e contribuire alla loro nuova comunità.

La clientela di tale azienda proviene dal Canada, dagli Stati Uniti, dall’Australia, e da diverse parti di Europa ed attraverso una vasta rete di media e supporto tecnico, l’azienda offre servizi che vanno dalla semplice assistenza con le autorità locali, ai visti per immigrazione e per investimento, alla pianificazione finanziaria ed assistenza in materia contabile, agli acquisti e restauro di proprietà, alla cittadinanza italiana;

Di fronte a informazioni frammentarie, difficili da leggere e poco chiare per gli investitori stranieri di lingua inglese, Smart Move Italy sente la necessità di offrire alla propria clientela un portale web dedicato, organizzato, semplificato e trasparente per informazioni riguardo l’iniziativa “Case ad 1 euro” e per i progetti di restauro/rivitalizzazione in Sicilia al fine di far comprendere in modo chiaro le opportunità esistenti ed aiutare la propria clientela a prendere decisioni ponderate per acquistare e ripristinare una proprietà antica, ma anche per impegnarsi a diventare parte del comune a lungo termine.

Al fine di fornire informazioni chiare, oneste ed aggiornate sulle case in offerta e valorizzare ed evidenziare la bellezza ed il potenziale di ciascun comune, una delegazione di Smart Move Italy è stata in Sicilia nella prima settimana di dicembre per individuare le diverse opportunità in vendita, scattare foto e realizzare clip video per il sito da mostrare alla propria clientela.

I pentastellati hanno voluto quindi cogliere l’occasione per far conoscere alla Wilson e ad suoi clienti anche Nicosia, dove secondo una stima effettuata dall’ufficio tecnico comunale sono circa il 40% gli immobili fatiscenti o disabitati presenti nel centro storico e che quindi bene si presterebbe al progetto.

L’amministrazione ha accolto l’invito del MeetUp. E’ stato individuato il giorno del 10 dicembre per ricevere la Wilson. La presidente del consiglio Annarita Consentino ha accompagnato gli attivisti pentastellati e gli ospiti canadesi in giro per quartieri storici di Nicosia al fine di individuare case economiche ma caratteristiche che tramite le foto e i video forniti all’azienda saranno mostrate ai clienti potenziali acquiresti per il Progetto “Smart Move Italy”.

Ha partecipato all’incontro anche il maestro d’arte Santino Barbera, sempre disponibile a spendersi per la sua città.

Samantha Wilson è rimasta affascinata da Nicosia e grazie all’attivista Anne Ellen Devlin, che traduceva perfettamente, anche il sindaco Bonelli ha potuto porgere un saluto.

La speranza dei pentastellati nicosiani è ovviamente che, anche grazie a questo incontro, a Nicosia possa incrementarsi il turismo.

L’iniziativa “case a un euro” era stata portata all’attenzione della Giunta nel 2018 da parte dell’allora assessore all’urbanistica Ivan Bonomo, prendendo spunto dal Comune di Gangi che da anni l’ha già sperimentata con successo per recuperare e valorizzare gli immobili del centro storico della città. Il 10 aprile del 2018, il Consiglio comunale di Nicosia aveva approvato con 16 voti favorevoli ed un astenuto (il consigliere Giacobbe), l’atto d’indirizzo della giunta comunale sulla cessione a titolo gratuito, da parte dei proprietari, degli immobili vetusti per finalità turistico-ricettive o abitative.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati