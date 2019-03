Michele Turrisi (Federterziario Enna): “Circolano a Enna e provincia falsi consulenti con nostro mandato”

Il presidente provinciale Michele Turrisi, comunica che “da notizie assunte, stanno circolando, presso le aziende di Enna e provincia, falsi consulenti con nostro mandato e con falso materiale documentale, allo scopo di proporre servizi ed adesioni per conto dell’Associazione Federterziario di Enna, tra l’altro vengono proposti anche servizi che l’Associazione normalmente non eroga. Inoltre ci giungono notizie di sedi periferiche presso i comuni della provincia riconducibili all’ Associazione, niente di più falso, L’Associazione Federterziario di Enna al momento ha solo la sede provinciale ad Enna in Via E. Longi 4/a e la struttura ha nel suo organico oltre al Presidente Turrisi Michele 2 dipendenti che sono la Sig.ra Gervasi Veronica e la Sig.ra Nicosia Annamaria”.

Il presidente Michele Turrisi invita quindi le imprese a diffidare da chiunque si presenti a nome nostro e non figuri nell’organico.

L’Associazione Federterziario di Enna ha già provveduto ad informare le autorità giudiziarie competenti.