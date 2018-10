Mistretta, denunciate quattro persone per reati in materia edilizia

I Carabinieri della Stazione di Mistretta, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, quattro allevatori di Castel di Lucio, titolari di altrettante aziende zootecniche presenti nel Comune di Mistretta.

I quattro sono ritenuti responsabili dei reati previsti dagli articoli 31, 93, 94 e 96 del Testo Unico in materia Edilizia, in quanto, negli corso del tempo , hanno realizzato, nelle loro aziende agricole, dei manufatti in muratura, adibiti a stalle, casolari o depositi, in assenza di concessione edilizia ovvero in totale difformità dalla concessione ottenuta e senza acquisire il nulla osta dell’ufficio del Genio Civile di Messina necessario per le costruzioni ricadenti in zona sismica.