Movida a Nicosia. Protesta degli esercenti: “Siamo stanchi delle illazioni nei nostri confronti”

ARTICOLO PUBBLICATO IL 6 Luglio 2021

Continua a far discutere la “movida” a Nicosia, troppe chiacchiere e poca conoscenza dei fatti, molti “sentito dire” e poco confronto con i protagonisti. Questi sembrano gli ingredienti per creare sfiducia e rabbia soprattutto in chi opera nella zona di Santa Maria di Gesù.

La riapertura dei locali senza coprifuoco ha scatenato senz’altro voglia di libertà e di tornare alla vita normale, ma sono tornati prepotentemente anche i problemi pre-pandemia, con giovani ubriachi, urla, schiamazzi e liti. Questo ha generato un forte sentimento espresso da parte di alcuni sui social che però ha colpito in modo indiscriminato gli esercenti di Santa Maria di Gesù, divenuti un capro espiatorio su cui puntare il dito, soprattutto sui social, da tempo nuovo tribunale popolare.

Ne è scaturita nella serata del 5 luglio una protesta pacifica da parte degli esercenti dei locali di Santa Maria di Gesù, che dalle 19 alle 20 hanno chiuso le saracinesche ed hanno spiegato le loro ragioni, stanchi di essere aditati come i colpevoli di questa situazione. “Noi rispettiamo tutte le regole che ci vengono imposte, ma non siamo responsabili personalmente se i minorenni si ubriacano. Oltre a chiedere i documenti ed ha rifiutare la vendita ai minori non possiamo controllare quello che avviene al di fuori dei locali, non è compito nostro”, affermano gli esercenti di bar e locali di Santa Maria di Gesù. “La sera quando puliamo troviamo bottiglie di marche che non vendiamo e probabilmente acquistate altrove e portate qui dai ragazzi”.

“Le famiglie devono responsabilizzare i ragazzi, devono educarli e controllarli, non possiamo sostituirci a loro, non è il nostro compito”. Ed è questo il vero nodo della questione. Tutto parte dall’interno delle famiglie, evitare che i ragazzi minorenni tornino tardi a casa e bevano alcol oltre misura, senza controlli all’interno dei nuclei familiari ogni divieto diventa inutile e poco applicabile.

Un’altra motivazione della pacifica protesta riguarda l’ordinanza del sindaco di Nicosia che di fatto ha dato un giro di vite sull’orario di vendita degli alcolici e sulla diffusione musicale, vietandole dopo le 23.30 nei giorni da lunedì a giovedì e dopo la mezzanotte e mezza da venerdì a domenica. Orari che secondo gli esercenti andrebbero rivisti. “Il primo sabato dopo la riapertura dei locali abbiamo rivisto a Nicosia tanti ragazzi provenienti anche da altri paesi limitrofi. Ma queste limitazioni ci danneggiano e fanno in modo che nessuno venga a Nicosia e si preferiscano posti dove queste regole sono meno rigide”. Inoltre, secondo gli esercenti, i controlli delle forze dell’ordine si sono concentrati esclusivamente a Santa Maria di Gesù tralasciando altri luoghi di Nicosia dove si consumano cibo ed alcol. “L’ordinanza del sindaco vale per tutta Nicosia e non solo per noi di Santa Maria di Gesù. I controlli devono essere estesi a tutti gli esercenti. I controlli delle forze dell’ordine, inoltre, dovrebbero svolgersi durante tutta la serata e non solo durante le fasi di chiusura”.

Protestano insieme agli esercenti anche gli artisti, dj e gruppi musicali che con queste regole vengono ulteriormente penalizzati nel dopo pandemia. “Siamo stati fermi oltre otto mesi e confidavamo nella riapertura dei locali per tornare alla nostra attività. Invece, con le nuove regole siamo costretti a rinunciare alle serate. Un danno economico che si aggiunge a quello dovuto alla pandemia”.

Presente alla protesta il dirigente dell’ufficio staff del sindaco ed ex assessore Daniele Pidone, che ha voluto confrontarsi con gli esercenti per capire come venire incontro alle loro esigenze. “L’amministrazione comunale con in testa il sindaco Luigi Bonelli in questi mesi ha investito su Santa Maria di Gesù, rifacendo aiuole, pavimentazione, parco giochi, parcheggio, concedendo lo spazio per tavolinetti nell’area centrale, pensando di fare diventare quell’area una delle zone più belle della provincia. Ci siamo riusciti. Oggi Santa Maria di Gesù è una zona attrattiva per i nostri giovani, una zona vivace, piacevole, in cui trascorrere la vita notturna estiva. Volevamo evitare anche che i nostri giovani uscissero di notte da Nicosia per andare in posti lontani rischiando magari la vita durante il viaggio e adesso molti giovani da fuori preferiscono vivere la movida nicosiana. Però ci è sembrato doveroso, una volta accesa la discussione, fare una riflessione comune con gli esercenti sulla gestione della musica, sulla vendita di alcool ai minori, sulla gestione e pulizia degli spazi concessi. Insieme abbiamo responsabilmente trovato soluzioni e quindi dichiarato la disponibilità a rimodulare quanto prima gli orari di chiusura. Soprattutto invitiamo le famiglie ad una maggiore attenzione sullo stile e il tenore di vita dei figli minori”.

