Nasce ad Enna la Gioventù Federalista Europea

La Gioventù Federalista Europea, sezione italiana dei Jeunes Européens Fédéralistes, è il gruppo giovanile del Movimento Federalista Europeo, già da tempo parte del tessuto culturale di Enna.

La riunione fondativa si è svolta in modalità telematica mercoledì 7 Aprile; dalle elezioni, subito a seguire la riunione, è emerso quanto segue: Mario Di Dio (1996) – Presidente, Andrea Branciforte (2003) – Segretario, Elena Faraci (2003) – Tesoriere, Francesco Intraguglielmo (2003) – Responsabile dell’Ufficio del Dibattito. Gli altri membri dell’organo Direttivo sono Gaetano Di Marco (1998), Giorgio Perricone (2004), Nicolò Di Dio (2002) e Alessandro Gualtieri (2003).

Il presidente, nel dare un contributo ai ragazzi che hanno fondato la sezione della GFE a Enna, spiega cosa rappresenta la GFE, scegliendo una parte del Manifesto di Ventotene che meglio spiega i principi fondanti della GFE: “non è un partito politico perché, pur promuovendo attivamente ogni studio riguardante l’assetto istituzionale, economico, sociale della federazione europea, e pur prendendo parte attiva alla lotta per la sua realizzazione e preoccupandoci di scoprire quali forze potranno agire in favore di essa nella futura congiuntura politica, non vogliamo pronunciarci ufficialmente sui particolari istituzionali, sul grado maggiore o minore di collettivizzazione economica, sul maggiore o minore decentramento amministrativo ecc. ecc., che dovranno caratterizzare il futuro organismo federale. Lasciamo che nel seno del nostro Movimento questi problemi vengano ampiamente e liberamente discussi. (…) Di fatto, i nostri aderenti militano quasi tutti in qualcuno dei partiti politici progressivi: tutti si accordano nel propugnare quelli che sono i principi basilari di una libera federazione europea, non basata su egemonie di sorta, né su ordinamenti totalitari, e dotata di quella solidità strutturale che non la riduca ad una semplice Società delle Nazioni”.

Le attività della sezione MFE e GFE di Enna prevedono per il 2021 due appuntamenti di rilievo.

Il 9 maggio in occasione della festa dell’Europa e del lancio della Conferenza sul futuro dell’Europa sarà convocato via web un consiglio comunale, in tale occasione chiederemo all’istituzione la costituzione in seno al Consiglio comunale dell’intergruppo federalista europeo.

Il secondo appuntamento è previsto per il 15 “ettembre con il conferimento del premio per l’Europa Federico II all’On. Mercedes Bresso ex Presidente della Regione Piemonte e Presidente JEF.

La GFE si augura che anche il Comune di Enna faccia parte delle forze che credono in una Europa Federale, Sovrana e Democratica.

“È ora il momento dell’impegno e della mobilitazione, noi giovani federalisti non faremo mancare la nostra fattiva presenza”, affermano il segretario Andrea Branciforte e il presidente Mario Di Dio.

