Nasce il Madonie Living Lab, uno spazio di lavoro community-operated. La sede a Petralia Sottana

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 14 Agosto 2021

Il raggruppamento costituito da PUSH (Palermo) e Avanzi (Milano) si aggiudica la gara per la progettazione esecutiva del Madonie Living Lab (MaLL) e la successiva realizzazione e gestione del programma di lavoro correlato, in partenariato con l’I.S.I.S. “Giuseppe Salerno” di Gangi, nella qualità di soggetto capofila della Rete Scolastica delle Madonie.

Il MaLL nasce come consolidamento di una rete territoriale di relazioni sviluppata nell’ambito dei processi di orientamento e di partecipazione che hanno condotto alla formulazione della Strategia dell’Area Interna “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” per la sperimentazione prototipale della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) in Sicilia.

“Con il MALL “ Madonie Living Lab” di alto livello innovativo – affermano il presidente dell’Unione Madonie Pietro Macaluso e l’assessore Daniela Fiandaca – si completa il cerchio cominciato con le azioni SNAI rivolte alla Scuola per il miglioramento delle competenze chiave di apprendimento, anch’esse in fase di attuazione. Si offre così ai giovani un spazio aggregativo e luogo di elaborazione creativa guidato da partenariato innovativo. Finalmente la Strategia diventa realtà e i giovani sono al centro.”

Un punto di incontro, di creazione, di condivisione, uno spazio di lavoro community-operated. In tal senso MaLL vuole essere un luogo di aggregazione che faciliterà l’utilizzo delle risorse locali, la comunicazione e la progettualità fra le strutture orientate alla promozione del capitale umano presenti sul territorio, ponendole in connessione con un network anche internazionale e incentivandone le sinergie, grazie anche alle tecnologie avanzate. Sulla base di queste attività si crea l’ecosistema aperto e centrato sull’utente del Living Lab.

Il gruppo si occuperà, nei prossimi tre anni, di definire, coinvolgendo la comunità locale, i servizi che saranno ospitati all’interno del MaLL, grazie anche alla collaborazione dello studio di Architettura AM3 per la progettazione degli spazi e dell’Architetto Roberto Corbia per la creazione di un database di comunità e la facilitazione di processi di progettazione partecipata. Il MaLL, che troverà la sua sede operativa presso i locali dell’Ex Scuola Media di Petralia Sottana, nasce come spazio “smart” orientato soprattutto al ruolo del capitale umano, sociale e relazionale ed al riconoscimento del capitale naturale come fattore essenziale di crescita.

“Il Mall è una straordinaria occasione, mai conosciuta nel nostro territorio, per far crescere e realizzare idee di imprese innovative nel solco degli obiettivi strategici contenuti nel documento finale di strategia della nostra area interna. La scuola – afferma il Dirigente Scolastico dell’ISIS di Gangi e presidente della rete scolastica madonie RESMA Ignazio Sauro – non può sottrarsi a questo processo di rigenerazione per quanto difficile esso si presenti: faremo ciò che è necessario per contribuire a dare una speranza concreta di vita e di futuro alle comunità interessate dal progetto Madonie resilienti.”

Nei prossimi mesi sarà messo in atto un processo di progettazione partecipata che coinvolgerà gli attori del territorio e permetterà di individuare i soggetti che sigleranno l’accordo per la costituzione della Quadrupla Elica, un modello d’innovazione che si basa sul coinvolgimento dei principali stakeholders afferenti alle aree della Pubblica Amministrazione, dell’Impresa, della Ricerca e della Società Civile.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

Correlati