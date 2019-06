Nascondeva sostanza stupefacente all’interno della propria abitazione, arrestato dai Carabinieri un 22 enne di Regalbuto

Condividi l'articolo su:























Nel pomeriggio del 26 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Nicosia, unitamente ai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno tratto in arresto il 22enne Luca Geraci di Regalbuto, ritenuto responsabile di detenzione e coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, nel corso della perquisizione domiciliare operata presso l’abitazione del giovane, i militari rivenivano 45 grammi circa di marijuana, suddivisa in dosi e 11 piante di marijuana, in fase di maturazione, nonché un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

Il giovane veniva tratto in arresto e tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari come disposto dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Enna.