Nel mese di giugno passerà da Nicosia il Giro di Sicilia 2019

Per la seconda volta la celebre rievocazione storica automobilistica “Giro di Sicilia” passerà da Nicosia nel giugno 2019, ad annunciarlo ufficialmente saranno gli organizzatori del Veteran Car Club Panormus. La prima volta avvenne il 4 giugno 2017 e ancora gli echi ed i ricordi di quell’evento sono ancora vivi, soprattutto in coloro che vissero quei momenti.

Il Giro di Sicilia 2019 sarà presentato lunedì 22 ottobre alle ore 18:30, presso il Museo dei Motori del Sistema Museale dell’Università di Palermo, il percorso si svolgerà nelle giornate dal 6 al 9 giugno 2019. Tante le novità in programma che anticiperanno la partenza ufficiale della manifestazione internazionale iscritta a calendario ASI/FIVA organizzata dal Veteran Car Club Panormus, sodalizio palermitano federato ASI più antico di Sicilia, presieduto da Antonino Auccello.

Grande attesa per le anteprime che vedranno come consuetudine i momenti dedicati al sociale con l’iniziativa Vivere un Sogno sul circuito di Palermo e la piacevole new entry con i pensieri rivolti al passato agonistico “Montepellegrino Revival”, che vedrà impegnate le vetture storiche sui mitici tornanti del famoso percorso palermitano che conduce al Santuario di Santa Rosalia. Come lo scorso anno la rievocazione storica della gara voluta da Don Vincenzo Florio nel 1912, viaggerà in senso orario con quattro grandi tappe che vedranno prestigiose auto storiche di interesse collezionistico provenienti da tutte le nazioni del mondo con forte rappresentanza Argentina, grazie alla rinnovata partnership e scambio culturale con la famosa corsa americana La Gran Carrera.

Tantissime le Città siciliane interessate dall’evento che saranno annunciate in sede di presentazione, con partenza da Palermo e arrivo nell’incantevole Borgo marinaro di Mondello.

Tra le iniziative previste la già citata Montepellegrino Revival, il Concorso di Eleganza Dinamica valevole per la XXIX edizione de La Sicilia dei Florio, il Ferrari Club Italia Tribute e due Memorial che ricorderanno il barone Antonio Pucci, nella Città di Castellana Sicula ed il barone Stefano La Motta, nella Città di Nicosia. Tanti gli ospiti illustri attesi presso il Museo palermitano, che vedranno la presenza delle figure istituzionali, storiche, sportive e della carta stampata.