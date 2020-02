Nicosia, affidati i lavori per il collegamento della bretella alla rotatoria in contrada Crociate

Condividi l'articolo su:























La ditta Futur Edil D’Alio s.r.l. di Nicosia è stata dichiarata aggiudicataria dei lavori per il collegamento della bretella alla rotatoria in contrada Crociate, presentando un ribasso del 34% sull’importo a base d’asta di 104.590 euro e quindi per il prezzo netto di 69.029,40 euro, a cui si aggiunge il costo della sicurezza di 2.410 euro per un importo complessivo di 71.439,40 euro.

Il 23 ottobre 2019 la giunta comunale di Nicosia aveva approvato il progetto per il collegamento della bretella alla rotatoria in contrada Crociate. Il costo preventivato dell’opera era di 150 mila euro interamente coperto con le economie del mutuo per la costruzione del parcheggio tra la via Pozzetto ed il viale Vittorio Veneto e derivate dalle richieste di devoluzione inoltrate alla Cassa Depositi e Prestiti.

L’opera è stata progettata dall’Ufficio tecnico comunale ed era stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021.

