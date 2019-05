Nicosia, al via il corso di micologia organizzato dall’Azienza speciale silvo pastorale

Condividi l'articolo su:























Il Comune di Nicosia, l’Azienda speciale silvo pastorale e l’Associazione micologica naturalistica siciliana, hanno dato il via ad un corso di formazione di micologia, che si terrà a Nicosia dal 24 al 28 maggio, ogni giorno dalle 17 alle 20, nei locali del municipio adiacenti la sede dell’Azienda speciale silvo pastorale di piazza Garibaldi. Il corso è valido per il rilascio del tesserino regionale per la raccolta funghi epigei spontanei e sarà tenuto dal micologo Giacomo Messina.

Presso la sede del corso sono a disposizione le domande d’iscrizione ed il calendario delle lezioni, l’esame finale è previsto il 29 maggio dalle ore 18 sino al completamento esami.

Durante il corso è prevista un’escursione dimostrativa nei boschi e una guida sulle specie dei funghi.

Nel sito Aziendale www.silvopastoralenicosia.flazio.com e del Comune di Nicosia www.comunenicosia.gov.it è possibile scaricare la domanda di iscrizione ed il calendario delle lezioni. La scadenza per le presentazioni delle domande è stata fissata al 22 maggio 2019. Superati il numero di 25 partecipanti, le domande eccedenti verranno tenute in considerazione per un altro corso che si terrà nei mesi successivi.

Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 0935.638520.