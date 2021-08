Nicosia, ammesso a finanziamento con quasi tre milioni di euro il progetto per l’ex asilo nido

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 15 Agosto 2021

Con la legge di bilancio del 2020 lo Stato ha finanziato con 700 milioni di euro degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia. Le risorse sono, in particolare, destinate a progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti e a progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.

L’Avviso pubblico pubblicato nel mese di marzo 2021 era stato emanato congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Dipartimento per le politiche della Famiglia, ed era destinato agli Enti locali.

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato ad agosto le graduatorie provvisorie dei 453 progetti ammessi a finanziamento tra cui spicca quello di Nicosia. Guardando ai risultati, le Regioni del Sud ottengono, a seguito dell’analisi dei progetti, il 54,4% delle risorse totali. Alla Sicilia saranno assegnati oltre 56,7 milioni per finanziare 31 progetti. Con queste risorse saranno finanziati principalmente interventi riguardanti asili nido e scuole dell’infanzia.

L’amministrazione comunale di Nicosia aveva partecipato all’avviso approvando un progetto che riguarda l’ex asilo nido tra la via Nazionale e la via san Giovanni, una struttura che presenta dei gravi problemi strutturali. I lavori previsti prevedono sia l’adeguamento sismico che la messa in sicurezza per un importo complessivo di 2.995.280 euro.

L’intenzione dell’amministrazione comunale di Nicosia è quella di dar vita ad un Polo dell’Infanzia, uno dei pochi esistenti in Sicilia e nasce dalla sinergia tra i tre assessori della giunta Bonelli, l’assessore ai Lavori pubblici Anna Maria Gemmellaro, l’assessore all’Istruzione Gianfranco Castrogiovanni e l’assessore allo Sviluppo e Innovazione tecnologica Nando Zappia. Un’idea portata avanti fin dal primo insediamento nel governo cittadino con diversi lavori pubblici effettuati sugli edifici scolastici e scuole dell’infanzia.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

