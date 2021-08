Nicosia, ammesso a finanziamento il progetto da 350 mila euro per i lavori presso la palestra comunale

Condividi l'articolo su:























ARTICOLO PUBBLICATO IL 14 Agosto 2021

Ennesimo finanziamento ottenuto dal Comune di Nicosia nell’ambito dell’edilizia scolastica e dell’impiantistica sportiva.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Nicosia con una delibera di giunta aveva approvato un progetto che riguarda i lavori di adeguamento funzionale, messa in sicurezza e risanamento conservativo della palestra comunale dell’impianto sportivo “Stefano La Motta” di via Matteotti, adibita ad oggi ad un uso prevalentemente didattico. Il progetto definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico comunale di Nicosia prevede un importo di spesa 350.000 euro.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato le graduatorie dei 403 interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dell’avviso pubblico da 125.860.806,73 euro da assegnare agli Enti locali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per la messa in sicurezza di mense scolastiche e palestre, aree gioco e impianti sportivi adibiti a uso didattico. A seguito dell’analisi delle candidature, sono stati ritenuti ammissibili al finanziamento 368 interventi per le palestre e 35 per le mense scolastiche. La Sicilia è la Regione che ottiene più risorse, con uno stanziamento di 37.359.322,89. Gli interventi saranno finanziati con i fondi Pon “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” e fanno parte della più ampia azione di riqualificazione degli edifici scolastici con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli ambienti, incentivare il tempo pieno e contrastare l’abbandono scolastico nelle Regioni del Sud.

Con questo ulteriore finanziamento ottenuto dal Comune di Nicosia, che si aggiunge a quello ottenuto qualche giorno fa per l’impianto sportivo Stefano la Motta da quasi 900.00o euro, si continua sulla strada della valorizzazione dell’impiantistica sportiva ed in questo caso del miglioramento dell’edilizia scolastica, obiettivi che l’amministrazione Bonelli si è posta durante il suo mandato.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

