Nicosia, approda in consiglio comunale il bilancio di previsione 2018-2020

Era stato approvato a metà luglio lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 da parte della giunta comunale di Nicosia e il 28 agosto alle ore 10 è stato convocato il consiglio comunale per la sua approvazione.

L’approvazione del bilancio di previsione sarà l’ultimo dei quattro punti da approvare durante la seduta del consiglio comunale. Gli altri tre riguardano l’approvazione di atti propedeutici al bilancio.

Il primo punto che verrà discusso riguarda il bilancio partecipato per l’esercizio finanziario 2018. Il 2% dei trasferimenti regionali dovranno essere impiegati in progetti segnalati dai cittadini attraverso un iter che lo scorso anno ha portato all’approvazione di due progetti.

Nel secondo punto si dovrà verificare la quantità e la qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o in diritto di superficie per l’anno in corso.

Successivamente il consiglio comunale dovrà approvare il documento unico di programmazione 2018 -2020 (DUP) e come ultimo punto è previsto l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.