Nicosia, approvato il progetto esecutivo per l’illuminazione artistica del castello

ARTICOLO PUBBLICATO IL 12 Febbraio 2022

Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’identità Siciliana ha approvato ed emanato nei giorni scorsi un avviso pubblico per l’assegnazione di un contributo “a sportello” per sostenere proposte progettuali volte a garantire una illuminazione artistica esterna dei castelli, manieri, fortezze e Torri presenti in Sicilia.

L’amministrazione comunale di Nicosia ha pensato di partecipare al bando regionale approvando un progetto esecutivo per il complesso monumentale del “Castello di Nicosia”.

L’attuale impianto di illuminazione artistica del castello di Nicosia è stato realizzato intorno all’anno 2000, utilizzando proiettori per la illuminazione del ponte normanno, delle torri e dei costoni rocciosi e lampioni su pali per la illuminazione dei percorsi stradali che conducono al castello e alla piazza principale.

Il nuovo progetto esecutivo adegua l’impianto di illuminazione artistica esistente sostituendo tutti gli apparecchi non funzionanti. Verranno installati nuovi proiettori e lampioni, con il massimo efficientamento energetico al fine di portare al minimo i consumi energetici e, soprattutto, verrà riqualificato e valorizzato non solo il bene architettonico, ma anche il bene paesaggistico e le sue valenze archeologico-rupestri.

Il 31 gennaio di quest’anno è stato redatto dall’Ufficio tecnico comunale di Nicosia il progetto dei lavori di “Adeguamento, efficientamento energetico e realizzazione delle opere di completamento dell’impianto di illuminazione artistica esterna del castello di Nicosia”, per un importo complessivo di 100.000 euro.

L’8 febbraio la Soprintendenza dei beni culturali di Enna ha dato il suo parere favorevole e l’11 febbraio l’amministrazione comunale di Nicosia, con una delibera di giunta, ha approvato il progetto esecutivo per ottenere il contributo a fondo perduto a carico dell’Assessorato regionale Beni culturali, pari al 90% del costo totale ammissibile.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.