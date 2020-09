Nicosia, approvato in consiglio comunale il piano triennale dei lavori pubblici

Condividi l'articolo su:























Il 31 agosto il consiglio comunale di Nicosia con 11 voti a favore e quattro astenuti ha approvato il piano triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022. La giunta comunale di Nicosia aveva approvato il piano due volte, la prima nel mese di aprile 2020 e poi successivamente nel mese di giugno integrando nella lista altre opere che nel frattempo erano state finanziate.

Diverse le opere inserite in questo piano triennale alcune sono in già in fase di realizzazione altre verranno appaltate e realizzate nei prossimi mesi.

Nell’anno 2020 il Comune di Nicosia realizzerà per un importo di 477.085 euro, finanziato dal Psr della Regione Siciliana 2014-2020 tramite la sottomisura 8.5, i lavori forestali destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali all’interno della Riserva naturale. Campanito-Sambughetti. Il secondo lavoro riguarda la messa in sicurezza, il ripristino ambientale e la sistemazione finale dell’area per chiusura dell’ex discarica Canalotto, per un importo di 1.745.578,26 euro. Il finanziamento di questi lavori proviene dall’escussione di una fidejussione escussa a seguito di inadempimento contrattuale da parte della ditta Nicosiambiente per la realizzazione della discarica. La terza opera pubblica riguarda la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo della “casa comune” in contrada Campanito per un importo di 340.000 euro. Quest’ultima opera è stata finanziata per un importo complessivo di 850.000 euro dall’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente, attraverso il Po Fesr Sicilia 2014 -2020 Asse 6 Azione 6.6.1. Il resto del finanziamento verrà speso nel 2021 (424.000 euro) e nel 2022 (86.000 euro). Nei primi mesi del 2020 è stata finanziata una nuova opera pubblica il cui importo superando i 100 mila va inserito nel piano triennale. Si tratta del progetto che riguarda il rinnovo totale dell’impianto di illuminazione del centro urbano di Nicosia finanziato con 3.800.000 euro dall’assessorato regionale per l’Energia. Il finanziamento di quest’opera verrà rilasciato in tre tranches. Nel 2020 verranno finanziati 800.000 euro, nel 2021 2.500.000 euro e nel 2022 500.000 euro.

Altre due opere verranno realizzate utilizzando i residui di due mutui contratti dal Comune di Nicosia. Si tratta della riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del piazzale all’ingresso nord-est di Nicosia, in contrada Crociate, per 640.000 euro, finanziati con i residui di un mutuo contratto nel 1990. Ed infine, i lavori per il collegamento della bretella alla rotatoria in contrada Crociate per un importo di 150.000 euro, finanziati con i residui di un mutuo contratto nel 2010. Quest’ultima opera è in fase di ultimazione.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati