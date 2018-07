Nicosia, approvato in giunta lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020

La giunta comunale di Nicosia ha approvato lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.

Si tratta di un atto fondamentale per la vita finanziaria ed economica dell’Ente. Lo schema approvato dovrà passare al vaglio del collegio dei revisori dei conti, che hanno 20 giorni di tempo per esprimere il parere, successivamente verrà trasmesso al Consiglio comunale.

I consiglieri comunali avranno 15 giorni di tempo per valutare lo schema e per apportare le modifiche attraverso gli emendamenti. Lo schema di bilancio approderà poi in aula per l’approvazione.

Quest’anno era stato fissato al 31 marzo il termine per approvare il bilancio di previsione 2018, ma molti Comuni, tra cui Nicosia, non hanno rispettato la scadenza. La Regione ha inviato al Comune ben tre solleciti.

La mancata approvazione del bilancio fa operare il Comune di Nicosia in esercizio provvisorio, si tratta in pratica di una gestione limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, come ad esempio il pagamento delle spese del personale, rate di mutuo, canoni, imposte e tasse, una gestione limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.