Nicosia, assegnati dall’amministrazione comunale contributi per manifestazioni ed attività realizzate nel 2020

Condividi l'articolo su:























Come ogni anno l’amministrazione comunale di Nicosia ha voluto assegnare agli organizzatori di manifestazioni ed attività un contributo economico.

Per questo scopo il 2 dicembre è stato pubblicato un avviso sul sito istituzionale del Comune, al fine di rendere nota la volontà dell’amministrazione comunale di concedere per l’anno 2020 contributi per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di interesse generale e senza fine di lucro, realizzate o da realizzare.

In totale sono stati stanziati 11.300 euro e sono stati ammessi all’ottenimento del contributo otto soggetti che hanno presentato una regolare domanda: il Convento Frati Minori Cappuccini, per il Presepe vivente nei giorni 3, 4 e 5 gennaio 2020 ha ottenuto 250 euro; il professore Salvatore Trovato per la stampa del Vocabolario del dialetto galloitalico di Nicosia e Sperlinga ha ottenuto 1.500 euro; la Fidapa sezione di Nicosia per l’Infiorata del 14 giugno 2020 ha ottenuto 445 euro; l’Associazione Madonnari di Sicilia per il 3° Concorso internazionale dei Madonnari di Sicilia Social Edition ha ottenuto 5.550 euro; il Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) per la manifestazione “Balcone e vicolo fiorito amico delle api”, edizione 2020 ha ottenuto 1.190 euro; l’Associazione Dacosa Nascecosa per la Giornata contro la Violenza sulle Donne del 25 novembre 2020 ha ottenuto 300 euro; l’Associazione sportiva “Nicosia Tennis Club” per il Torneo Open di 3^ e 4^ categoria-Città di Nicosia” inserita nel circuito FIT (Federazione Italiana Tennis) e disputata presso il Twins Sport Village ha ottenuto 1.200 euro; l’Associazione culturale Quinto Sol per la Tombola Virtual Social ha ottenuto 915 euro.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...