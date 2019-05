Nicosia, buona partecipazione alla VI edizione della Granfondo Valdemone di ciclismo – FOTO & VIDEO

Condividi l'articolo su:























Torna anche quest’anno la Granfondo Valdemone di ciclismo, giunta alla VI edizione IV Memorial Commendatore Nino Rizzo, valevole come quarta prova del circuito Coppa Sicilia 2019.

Oltre 150 i ciclisti provenienti da ogni parte della Sicilia che hanno affrontato il difficile e tecnico percorso della Mediofondo e della Granfondo.

La gara ciclistica è stata organizzata dall’Asd Ruota Libera Nicosia, con il patrocinio del Comune di Nicosia e quest’anno coadiuvata per l’assistenza tecnica dall’Associazione Veicoli Storici di Nicosia, che ha messo a disposizione diverse autovetture, per la giuria, i giudici di gara, stampa e fotografi al seguito. La radiocronaca e l’intrattenimento durante la gara sono state affidate alla verve dei dj di Radio Studio 2.

Come nella scorsa edizione, la partenza e l’arrivo sono state effettuate in piazza Garibaldi, dopo le procedure di iscrizione e punzonatura, i ciclisti iscritti si sono schierati sulla linea di partenza. Al via hanno affrontato quasi immediatamente le prime difficoltà del percorso. Poco prima di arrivare a Sperlinga, un acquazzone ha condizionato la corsa.

L’asperità per arrivare a Gangi è senz’altro uno dei punti più difficili di questo circuito ed anche i sali scendi che portano al Gran Premio della Montagna posto tra Cacchiamo e Villadoro, rappresentano uno dei momenti più faticosi per i partecipanti a questa gara.

Dopo la fatica delle asperità i ciclisti giungevano prima a Villadoro e successivamente chi decideva di partecipare solo alla Mediafondo proseguiva verso il traguardo di Nicosia, mentre i corridori della Granfondo dovevano affrontare un altro giro.

Sul traguardo della Mediafondo, lunga 65,5 km., giungeva primo al traguardo dopo un’ora e 57 minuti Alfio Marici dell’Asd Iron Bike Paternò, che precedeva di 40 secondi l’arrivo in volata di Biagio Giannì dell’Asd Tavana Bike, terzo posto per Ivan Caputo dell’Asd Neos 2.0. Hanno partecipato alla Mediafondo anche le mountain bike, sul traguardo primo Nicola La Bianca della Mtb Francesco Scirè Gangi, con il tempo di 2.04.23, secondo Carmelo Rosano dell’Asd Briz Bikers 3000, con il tempo di 2.13.13 e terzo Giuseppe Antonio Scirè della Mtb Francesco Scirè Gangi con il tempo di 2. 14.54.

Per quanto riguarda la Granfondo lunga 119 km. arrivo sul traguardo in volata dopo 3 ore e 32 minuti Giorgio Chifari dell’Area Bici Racing Team, precedeva d’un soffio Stefano Bartolotta dell’Asd Grasso Villanti. Terzo a 50 secondi Salvatore Randazzo dell’Asd Grasso Villanti.

Dopo la corsa Pasta Party e cerimonia di premiazione in piazza Garibaldi, tutti i partecipanti delle diverse categorie hanno ricevute coppe e targhe.