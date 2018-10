Nicosia, chiusi i locali della scuola dell’infanzia “ex Giudecca”

Con un’ordinanza il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, ha predisposto la chiusura dei locali che ospitano la scuola dell’infanzia che si trovano tra la via Regina Elena e la via San Tommaso (ex Giudecca).

Il dirigente scolastico del Il Circolo “San Felice” ha segnalato infiltrazioni d’acqua nel plesso scolastico. A seguito di queste segnalazioni i tecnici dell’Ufficio tecnico comunale hanno effettuato nei giorni scorsi diversi sopralluoghi presso i locali della scuola per accertare la provenienza e l’origine delle infiltrazioni.

Dal sopralluogo è stato riscontrato che al primo piano, luogo in cui trovano le aule della scuola dell’infanzia, sono presenti abbondanti infiltrazioni di acqua che hanno causato il deterioramento dell’intonaco e la coloritura delle pareti. Queste infiltrazioni hanno provocato la presenza di aria insalubre dovuta al ristagno ed all’assorbimento dell’acqua nell’intonaco.

Da una prima analisi queste infiltrazioni appaiono provenire dal terrazzo di copertura e dai pluviali, ma ciò non è stato possibile verificarlo direttamente poichè l’accesso ai piani superiori è stato impedito per la mancanza delle chiavi.

I tecnici comunali, per quanto è stato possibile accertare, hanno consigliato lo spostamento in un’altra struttura, in attesa che si svolgano gli interventi necessari. Nel frattempo il sindaco per motivi sanitari e per la presenza di infiltrazioni d’acqua ha chiuso il plesso.

La scuola non è nuova a queste chiusure, ne aveva subita una poco prima dell’inizio dell’anno scolastico 2015-16 per il completamento dei lavori di manutenzione. I lavori iniziarono nel mese di febbraio 2016 e la scuola venne riaperta nel mese settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico. Attualmente il plesso ospita una sezione con una ventina di alunni, spostati presso il plesso Sant’Elena.