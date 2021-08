Nicosia, con quasi 900 mila euro la Regione finanzia la manutenzione straordinaria dello Stefano La Motta

Condividi l'articolo su:























8 Agosto 2021

L’impianto sportivo Stefano La Motta ed in particolare il campo di calcio avrà finalmente l’erba sintetica e sarà messo a norma secondo le regole previste dalla Lega Nazionale Dilettanti di calcio.

Un risultato importante in quanto la Regione siciliana con l’importo di 882.000 euro, totalmente a fondo perduto permetterà una serie di lavori che renderanno lo Stefano La Motta una struttura moderna e all’avanguardia nel panorama degli impianti sportivi della provincia di Enna.

Nel mese di ottobre 2020 il Comune d Nicosia aveva partecipato al bando “Sport e Periferie 2020” presentando proprio il progetto esecutivo che riguardava la manutenzione straordinaria da eseguire sull’impianto comunale Stefano La Motta. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Paolo Vicari per un importo complessivo di 882 mila euro. Per il regolamento del bando la copertura finanziaria di questo importo doveva avvenire attraverso un cofinanziamento, il 79%, ovvero 700 mila euro verrà finanziato con il bando “Sport e periferie”, il resto, 182 mila euro, finanziati con fondi comunali già iscritti in bilancio.

Grazie ad un accordo quadro tra Regione siciliana e Ministero per il Sud questi progetti sono stati stralciati dal bando Sport e Periferie e sono stati finanziati grazie alla ricognizione del Fondo per lo Sviluppo e Coesione con il residuo 2014-2020. Il Comune di Nicosia ha ricevuto l’importo per intero ed aggiungerà altri 200 mila euro di fondi propri per la manutenzione straordinaria di strutture annesse al polo sportivo.

Il progetto mira all’ammodernamento del terreno di gioco secondo gli standard LND. Verrà realizzata la nuova recinzione ed i nuovi muretti con la collocazione di protezione in gomma. Verrà realizzata una nuova tribuna, l’impianto di irrigazione. Prevista l’installazione dell’impianto fotovoltaico, la manutenzione dell’impianto di illuminazione e la canalizzazione delle acque piovane.

Inizio dei lavori presumibilmente entro l’anno 2021 con i tempi burocratici di espletamento gara ed assegnazione alla ditta.

Soddisfatta per l’ennesimo finanziamento ottenuto l’intera amministrazione comunale che con il sindaco Bonelli dichiara: “Finalmente un polo sportivo degno di una città importante. Era un obiettivo prioritario della nostra amministrazione. Oggi si concretizza. Lo sport e gli sportivi avranno a disposizione strutture di eccellenza (abbiamo presentato a finanziamento un progetto di rifacimento della vecchia palestra). Un grazie di cuore a Nando Zappia, Annamaria Gemmellaro e Dario Scinardi. Sono orgoglioso dell’impegno e del lavoro dell’amministrazione”.

Il consigliere comunale Dario Scinardi ha seguito tutte le fasi di progettazione e l’iter di finanziamento e dichiara: “La realizzazione di una struttura sportiva all’avanguardia permetterà un maggiore indotto economico. Pensiamo soltanto alla possibilità di invitare una grande squadra siciliana ad effettuare il ritiro a Nicosia, ne gioverebbe tutta la città! L’ augurio più sincero va a tutti gli sportivi nicosiani e tutti i bambini che giocheranno e si divertiranno e che magari coroneranno il loro sogno di diventare un calciatore professionista“.

