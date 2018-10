Nicosia, conclusa la mostra “Photo, rombi & colori” – VIDEO

Si è conclusa il 28 ottobre la mostra itinerante “Le corse automobilistiche – Photo, rombi & colori”, di Salvo Manuli e Roberto Barbato, allestita presso i locali in Piazza Marconi, sede dell’ “Associazione Veicoli Storici di Nicosia”.

Assolutamente soddisfatto Gianluca Rizzo, presidente dell’associazione organizzatrice.

Roberto Barbato, fotografo professionista dal 1971, docente di teoria e metodo dei Mass Media presso le Accademie di Belle Arti di Venezia, reporter, ha seguito come inviato speciale il campionato del mondo in Formula Uno ed i principali avvenimenti motoristici internazionali per la trasmissione televisiva “Gran Prix”di Italia Uno, ha realizzaro reportage per riviste specializzate alle Olimpiadi, ai campionati di calcio, ciclismo, motociclismo, motonautica e motocross. I suoi scatti esposti dal 13 ottobre a Nicosia raccontano la Targa Florio, attraverso l’occhio attento al particolare e l’equilibrio perfetto tra ombre e luci. Ma la mostra ha anche dato al fotografo la possibilità di conoscere Nicosia, che sembra averlo affascinato.

Dell’artista palermitano, Salvo Manuli, 45 anni d’esperienza nella grafica d’arte, cantore della sicilianità, archeologo, ma anche appassionato ed ex pilota praticante, s’ammirano i lavori di rilievo riproducenti immagini della mitica Targa Florio, competizione automobilistica mondiale voluta dal 1906 da Vincenzio Florio.

<<L’automobilismo è anche cultura (…) – ha detto il maestro Manuli – E queste mostre non fanno altro che raccontare ai ragazzi (…) realtà passate che tuttora fanno parte del nostro quotidiano >>

Coinvolti nell’iniziativa anche 51 attività commerciali chiamate ad esporre nelle proprie vetrine foto di Barbato e grafiche di Manuli. Espressa piena soddisfazione per la mostra conclusa anche dal presidente della Confcommercio di Nicosia, Antonio Insinga.

Maria Teresa La Via