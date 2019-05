Nicosia, da lunedì 13 maggio riaprono le due case del latte

Condividi l'articolo su:























Risolti i problemi burocratici, riaprono da lunedì 13 maggio, le due case del latte sono situate in piazza San Francesco e nel parcheggio dell’ex Educatorio.

Le due casette sono state inaugurate il 20 maggio ed il 13 ottobre 2018 ed hanno riscosso subito un buon successo tra la popolazione.

I due impianti, attraverso un distributore automatico per 24 ore al giorno, distribuiscono latte prodotto a Nicosia appena munto.

La ditta che si occupa di questa distribuzione è l’Azienda Agricola di Maria Gurgone, produttrice del latte fresco “Baroni”.

Chi vuole usufruire di questo servizio può recarsi con una propria bottiglia alla casa del latte e con 50 centesimi ritirare mezzo litro di latte oppure con un euro un litro, il latte appena ritirato prima della consumazione dovrà essere bollito e si dovrà consumare entro tre giorni. A fianco del distributore di latte è stato installato anche un distributore di bottiglie, per chi non fosse provvisto del contenitore per raccogliere il latte.