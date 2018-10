Nicosia, dal 31 ottobre al 2 novembre si svolgerà la “Fiera dei Morti”

Anche quest’anno giorno 31 ottobre, 1 e 2 novembre in occasione delle festività dedicate ai defunti, si terra a Nicosia presso l’AIR65 in via Pio La Torre, la seconda edizione della Fiera dei Morti.

L’idea di rispolverare questa tradizione è stata dell’imprenditore Antonio La Giglia che, avvalendosi della collaborazione tecnica e organizzativa della Confcommercio di Nicosia, ha selezionato le attività commerciali più congeniali all’evento del territorio per allestire questi tre giorni per grandi e bambini.

Area food, prodotti tipici, area bar, attrazioni per bambini, musica e spettacoli live, tutto questo sarà da cornice all’evento.

Durante la 3 giorni sarà possibile assistere a vari concerti ed esibizioni di Band e Scuola di Musica e Danza, tutte facenti parte del nostro entroterra.

Il programma degli spettacoli prevede:

– 31 ottobre ore 21:30 la Band “LuxFiat”

– 1 novembre ore 19:00 la Scuola di Danza “Arabesque Danse a.s.d.”

– 1 novembre ore 21:30 Accademia di canto moderno “All Music” di Ilenia Faro, a seguire il quartetto “Soul n’ Dance”

– 2 novembre ore 21:30 la Band “Retrò-Ska”

Per maggiori dettagli e informazioni riguardanti l’evento visitare la Pagina Facebook AIR65.