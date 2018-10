Nicosia, è in funzione la seconda casa del latte nel parcheggio ex Educatorio

Sabato 13 ottobre è entrata in funzione la seconda casa del latte installata presso il parcheggio dell’ex Educatorio, luogo dove si svolge il sabato mattina il mercato.

A maggio di quest’anno era stata installa un’altra analoga casetta in piazza San Francesco, all’interno della villetta comunale, che sta riscuotendo un notevole successo.

Anche la nuova casetta distribuirà, attraverso un distributore automatico per 24 ore al giorno, latte prodotto a Nicosia appena munto.

La ditta che si occupa di questa distribuzione è l’Azienda Agricola di Maria Gurgone, produttrice del latte fresco “Baroni”. L’azienda aveva presentato istanza nel mese di marzo del 2017, la giunta aveva autorizzato la casa del latte nel mese di giugno dello stesso anno.

Chi vorrà usufruire di questo servizio potrà recarsi con una propria bottiglia alla casa del latte e con 50 centesimi ritirare mezzo litro di latte oppure con un euro un litro, il latte appena ritirato prima della consumazione dovrà essere bollito e si dovrà consumare entro tre giorni. A fianco del distributore di latte è stato installato anche un distributore di bottiglie, per chi non fosse provvisto del contenitore per raccogliere il latte.