Nicosia, eseguiti dalla Polizia di Stato servizi di controllo del territorio

Nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio, gli uomini del Commissariato di P.S. di Nicosia, nella serata di sabato 13 ottobre, unitamente al personale del Distaccamento di Polizia Stradale del medesimo centro, hanno dato vita a specifici servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere nonché di controllo amministrativo dei locali posti nelle vicinanze dei luoghi di aggregazione più frequentati nei fine settimana.

Durante questo servizio sono stati effettuati cinque posti di controllo, identificate 54 persone e controllate 20 autovetture. Sono state, altresì, elevate due contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

In tale contesto operativo, al fine di contrastare i reati inerenti l’uso di alcolici alla guida, il personale impiegato, anche grazie all’utilizzo delle strumentazioni in dotazione per il controllo del tasso alcolemico, ha denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza tre soggetti.

Ancora una volta, il costante impegno e la professionalità dimostrata dal personale della Polizia di Stato permetteva di raggiungere standard di prevenzione e sicurezza ottimali, nonché puntuali esiti positivi nella repressione dei reati concernenti l’uso di sostanze alcoliche alla guida.