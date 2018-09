Nicosia, fine settimana intenso con diversi eventi organizzati dalla Confcommercio – VIDEO

Diversi gli eventi organizzati nel fine settimana a Nicosia organizzati dalla Confcommercio di Nicosia con il patrocinio del Comune.

Si comincia nella sera di sabato 8 settembre con la “Notte Bianca”, a partire dalle 22 in piazza Garibaldi con la musica dal vivo dei Sicania Groove, Giochi di Fuoco e le danzatrici del ventre del gruppo “El Ghawazee”. Degustazioni e musica dal vivo in via Fratelli Testa e in piazza Marconi a partire dalle 23. Coinvolta anche la “movida” di Santa Maria di Gesù con un Dj Set ed i “Fuochisti” a partire dalle 23.30.

Quarta edizione della “Sagra del Nocattolo” a partire dalle 11.30 di domenica 9 settembre, organizzata oltre che dalla Confcommercio, anche dall’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia. Come gli altri anni è stato previsto un percorso enogastronomico da piazza Garibaldi, passando per la via Fratelli Testa, fino in piazza Marconi. Protagonista non solo il nocattolo, tipico dolce della tradizione nicosiana, ma anche i prodotti tipici del territorio, formaggi, salumi, dolci, vini, birra e maccheroni, per un festival del gusto nicosiano.

Nel pomeriggio partirà da via San Simone, nel quartiere di Santa Maria Maggiore, la XXVI edizione del corteo storico “Carlo V visita Nicosia”, rievocazione in costume della visita dell’imperatore Carlo V nel 1535 a Nicosia. L’evento è organizzato dal Mo.Ica e dall’associazione Corteo Storico Carlo V, a cui quest’anno si è unita la Confcommercio. Al corteo parteciperanno altri gruppi provenienti da tutta l’Isola per il secondo raduno dei Cortei Storici di Sicilia.