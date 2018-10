Nicosia, grande successo per lo stage del celebre ballerino Kledi Kadiu presso la scuola di danza Passo a Due – VIDEO

Grande partecipazione allo stage di modern con il maestro, ballerino e coreografo Kledi Kadiu, organizzato dalla scuola Passo a Due di Nicosia, diretta dall’insegnante Rosanna Miritello. La maestra ha voluto condividere questo momento di formazione e crescita anche con le altre scuole di danza di Nicosia e del circondario, permettendo così ai sessantadue allievi di partecipare a tre lezioni di approfondimento con un maestro d’eccezione che ha saputo coinvolgere e condividere il suo talento.

Kledi è un volto oramai noto della tv, primo ballerino e maestro in programmi seguiti dal grande pubblico quali C’è posta per te ed Amici di Maria De Filippi.

Lo stage con Kledi, fin dal suo primo annuncio, ha richiamato tantissime iscrizioni tanto che l’organizzatrice Rosanna Miritello si è vista costretta a rendere l’evento a numero chiuso.

L’artista ha avuto anche modo di valutare i partecipanti al suo stage e la loro formazione. In particolare, a due allievi a sorpresa sono state assegnate due borse di studio per altre lezioni insieme al maestro, che si terranno in altre scuole della Sicilia nel mese di febbraio.

Un momento di emozione e soddisfazione, per allievi e maestre di danza, sicuramente da ripetere. Stage come questo arricchiscono il bagaglio artistico di ogni aspirante ballerino che si può così confrontare con chi ha fatto della propria passione un lavoro.

L’insegnante Rosanna Miritello è molto soddisfatta della riuscita dell’evento all’interno della sua scuola: “colgo l’occasione per ringraziare coloro i quali hanno voluto condividere insieme alla scuola di danza Passo a Due questa bellissima parentesi formativa. Eventi come questo non si vedono tutti i giorni nel nostro piccolo paese, quindi l’emozione e la soddisfazione è sicuramente doppia”.