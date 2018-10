Nicosia, i coniugi Scornavacche Russo festeggiano 60 anni di matrimonio

Si sposarono nel lontano 1958 ed il 21 ottobre hanno celebrato in cattedrale a Nicosia i 60 anni del loro matrimonio, un evento senz’altro raro e significato.

Soccorso Scornavacche, 84 anni e Vittoria Russo, 79 anni, sono nati e cresciuti entrambi a Nicosia. Soccorso svolgeva il lavoro di carpentiere e Vittoria invece la casalinga.

Soccorso Scornavacche aveva due sorelle e un fratello, Vittoria Russo una sorella e due fratelli. Si sono conosciuti e innamorati nel 1957 dopo un lungo corteggiamento da parte di Soccorso. In quegli anni il corteggiamento tra innamorati era molto diverso rispetto ai giorni nostri, infatti il giovane Soccorso comunicava con la sua futura moglie tramite una finestra, lanciando sguardi d’amore e casti baci.

Non passarono molti mesi, Soccorso e Vittoria decisero di sposarsi perché follemente innamorati, il 15 ottobre 1958. Negli anni a venire hanno messo al mondo figli, in ordine: Enza, Filippa, Maria, Rita, Franca e Carmela. Da questi figli sono nati i nipoti Mariuccia, Giacomo, Federica, Francesco, Elvira, Francesco, Filippo, Francesca, Maria, Giovanna e Victoria.

Gli anni sono passati armoniosi e pieni di progetti, Soccorso Scornavacche per alcuni anni andò a lavorare a Milano e in Germania per provvedere alla famiglia e non farle mancare nulla. La vita non è stata semplice, ma con forza e coraggio sono sempre riusciti a farcela.

Tutti i figli hanno una grande stima e riconoscenza nei confronti di questi due splendidi genitori che con forza, dignità, onestà e unione sono riusciti a trasmettere a loro volta gli stessi valori ai rispettivi figli. I figli ed i nipoti augurano ai due coniugi che questo giorno possa non essere l’ultimo, ma l’inizio di altri 60 anni di vita, d’amore, di felicità da condividere tutti insieme.