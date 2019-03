Nicosia, il 5 aprile nella chiesa di San Vincenzo Ferreri concerto dei maestri Timpanaro e Melik

Il Rotary Club di Nicosia, presieduto da Antonio Curcio, ha organizzato venerdì 5 aprile alle 19 un concerto presso la chiesa di San Vincenzo Ferreri.

Si esibiranno, eseguendo le celebri sonate per violino e clavicembalo di Johann Sebastian Bach, i maestri Basilio Timpanaro al clavicembalo e Victoria Melik al violino barocco.

L’ingresso è libero il Rotary di Nicosia ha voluto dare l’opportunità all’intera cittadinanza di poter assistere ad un concerto di alto livello artistico proprio nel giorno in cui si festeggia San Vincenzo Ferreri nel giorno del seicentenario della morte del santo di origine spagnola vissuto a cavallo del XIV e XV secolo.

Il maestro Basilio Timpanaro, nicosiano, ha studiato clavicembalo e organo antico a Utrecht e si è laureato con lode in Musicologia all’Università di Bologna. Svolge attività concertistica da solista e con diversi gruppi, collaborando con alcuni fra i cantanti e strumentisti più affermati nel campo della musica barocca e partecipando ad alcuni tra i più importanti festival europei di musica antica. E’ titolare della cattedra di Clavicembalo e Tastiere storiche presso il Conservatorio Bellini di Palermo.

La violinista Victoria Melik è nata in Canada da genitori polacchi, ha studiato violino e conseguito la laurea presso l’Università di Waterloo, ha studiato violino barocco e viola d0amore perfezionandosi al Conservatorio di Palermo. I suoi impegni orchestrali includono collaborazioni con diverse orchestre in tutto il mondo e in qualità di concertmaster e solista con l’Orchestra nazionale barocca dei Conservatori Italiani.