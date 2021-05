Nicosia, il consigliere Filippo Giacobbe chiede interventi straordinari nel quartiere del SS. Salvatore

Condividi l'articolo su:







1















Da lunedì 17 maggio partiranno alcuni lavori di manutenzione nel quartiere del SS. Salvatore. Il consigliere comunale Filippo Giacobbe, insieme alla rappresentante del quartiere Teresa D’Amico ed all’assessore Gianfranco Castrogiovanni hanno fatto un sopralluogo per capire i diversi problemi ed i lavori che andrebbero realizzati nel quartiere.

“Abbiamo avviato insieme a Teresa D’Amico una petizione con una raccolta di firme. – Afferma il consigliere Filippo Giacobbe – In questa petizione chiediamo interventi di carattere straordinario e di riqualificazione dell’intero quartiere, ad esempio con una diversa e migliore illuminazione. Come tanti altri anche il SS. Salvatore è un quartiere abbandonato e non bastano quattro mattonelle per sistemarlo. Tra lunedì e martedì depositerò la petizione con le firme, farò una mozione atto d’indirizzo al consiglio comunale per vedere se è possibile organizzare un cantiere di lavoro stanziando delle somme più elevate da inserire nel bilancio comunale. Con questa azione intendiamo creare un progetto pilota anche per altri quartieri”.

Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it www.sergioleonardi.it

Correlati