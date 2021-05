Nicosia, in via di ultimazione i lavori per la realizzazione di un parco giochi inclusivo a Santa Maria di Gesù

Condividi l'articolo su:







Sono in via di ultimazione i lavori per realizzare nella zona di Santa Maria di Gesù un parco giochi inclusivo. entro la prossima settimana i lavori saranno terminati ed il parco giochi sarà fruibile dai piccoli nicosiani. Tempi rispettati, a fine gennaio nell’ambito dei lavori di riqualificazione della via IV novembre e di Santa Maria di Gesù , erano iniziati questi lavori con la previsione di terminarli nel periodo primaverile.

Il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali ha finanziato, per un importo complessivo di 42 mila euro, questo progetto per la realizzazione di un parco giochi inclusivo. Il finanziamento rientra nell’ambito dell’avviso pubblico per l’accesso al contributo riservato ai comuni che dispongano di aree verdi da attrezzare alle esigenze dei bambini con disabilità.

L’area prescelta è quella di Santa Maria di Gesù che aveva già un parco giochi per bambini, un’area pedonale senza barriere architettoniche, di facile accesso, che nel progetto sarà interamente ristrutturata con giochi sia per bambini normodotati che per bambini portatroi di handicap.

Il 10 settembre 2019 era stata convocata un’assemblea dalla Sosvima, nella qualità di Agenzia di Sviluppo locale, presso l’aula consiliare del Comune di Scillato. In quella occasione i comuni del territorio madonita, presente anche il Comune di Nicosia, avevano espresso la volontà di partecipare all’avviso pubblico, presentando singole proposte progettuali di parchi giochi ed al contempo, riguardo la situazione delle persone con disabilità, di dar vita alla rete territoriale dei parchi gioco inclusivi

L’avviso prevedeva che i Comuni richiedessero un contributo massimo di 50.000 euro, compartecipando con risorse finanziarie, nella misura minima del 10% del costo complessivo del progetto. La giunta comunale il 29 ottobre 2019 aveva approvato un progetto per il miglioramento dell’area ludico ricreativa a verde attrezzato all’interno della zona pedonale di via Vittorio Veneto. Il sindaco Luigi Bonelli il 31 ottobre 2019 aveva inoltrato il progetto all’assessorato alla Famiglia delle Politiche sociali e del Lavoro per il finanziamento di 42 mila euro, pari all’84% del totale dei costi, il resto, 8.000 euro, rimanevano a carico del bilancio comunale e verranno finanziati con gli introiti provenienti dagli oneri di urbanizzazione.

Soddisfatto per questo inizio lavori di adeguamento, per la progettazione e la realizzazione del parco giochi inclusivo è l’assessore Nando Zappia, che fin dall’inizio ha seguito tutto l’iter per ottenere il finanziamento da parte della Regione.

