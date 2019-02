Nicosia, l’11 febbraio per completamento lavori sarà chiusa la scuola elementare Magnana

Dalla fine del mese di dicembre 2018 la scuola elementare nel plesso Magnana è oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per completare questi lavori e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, il sindaco di Nicosia con una propria ordinanza ha predisposto per l’11 febbraio 2019 la chiusura della scuola elementare plesso Magnana.

La chiusura si è resa necessaria poiché il completamento dei lavori rende impossibile il regolare svolgimento delle attività didattiche e la tutela della salute e dell’igiene degli alunni e di tutto il personale che opera all’interno della struttura.

Questi lavori riguardano un ampliamento di un’aula della scuola elementare attraverso la demolizione di un tramezzo divisorio tra l’aula ed il corridoio e la sua ricostruzione. Il 24 dicembre 2018 i lavori erano stati consegnati alla ditta Lo Votrico Costruzioni incaricata per la realizzazione.