Nicosia, l’11 gennaio organizzato dal I Circolo un incontro di orientamento per l’iscrizione alla scuola primaria

La direzione del I Circolo Carmine di Nicosia, ha organizzato venerdì 11 gennaio alle ore 15.30, un incontro rivolto ai genitori dei bambini che attualmente frequentano le sezioni della Scuola dell’Infanzia del Comune di Nicosia.

Si tratta di un incontro di orientamento all’iscrizione dei bambini alle classi prime della Scuola Primaria dell’Istituto del I Circolo Carmine per l’anno scolastico 2019-2020.

La dirigente scolastica, Maria Giacoma Mancuso fuoco e alcuni docenti della scuola incontreranno i genitori presso la sala teatro del Plesso Carmine in via Largo Peculio 25, per presentare la scuola e l’offerta formativa proposta per gli alunni: i laboratori, l’innovazione didattica, le attività sportive, le uscite didattiche, i progetti.