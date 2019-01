Nicosia, la giunta ha approvato nuove intitolazioni a vie, viali, piazze e villette

Una piccola rivoluzione nella toponomastica nicosiana è stata approvata dalla giunta comunale il 7 gennaio 2019.

Queste nuove intitolazioni e rettifiche si sono rese necessarie in quanto diverse aree di circolazione (strade, piazze, slarghi), sia già esistenti che di nuova realizzazione, sono oggi prive di denominazione toponomastica, circostanza che genera peraltro difficoltà ai residenti che più volte ne hanno richiesto l’intitolazione.

Il 26 gennaio 2016 il sindaco aveva rinnovato la commissione comunale per la Toponomastica per la denominazione di vie e piazze, che su sollecitazione dell’amministrazione comunale e su proposte di intitolazioni pervenute da parte di privati e di associazioni si è riunita più volte, proponendo di intitolare vie e piazze oggi prive di denominazione toponomastica dando la priorità a personaggi nicosiani.

A seguito della relazione della commissione, la giunta ha approvato le seguenti variazioni: spiazzo accanto al palazzo Valguarnera: “Largo Valguarnera”; villetta di piazza San Francesco di Paola a sinistra rispetto all’ex monastero (lato ex rifornimento Esso): “Villetta Alessio Lo Faro (già Colletta)”; villetta di piazza San Francesco di Paola a destra rispetto all’ex monastero (lato Yellow Green): “Villetta Sigismondo Castrogiovanni (già Colletta)”; villetta in via Milana: “Villetta Angelo Barbato”; piazzetta su via Nazionale nei pressi del bar Tre Stelle: “Largo Mariano La Via”; villetta di via Pozzi Fiera: “Villetta Salvatore Gioco”; strada che si diparte dalla via San Giovanni a sinistra, prima traversa dopo l’Ospedale Civico salendo: “Via Nicola Orefice”; piazzetta nei pressi di piazza Garibaldi dove sorge il monumento a Ferdinad Pecora: “Piazzetta Ferdinad Pecora”; parcheggio sotto il largo San Francesco d’Assisi: “Largo Walter Leopold”; scalinata tra la via Vittorio Emanuele e la via Nisi: “Salita del Montetto”; parco urbano del castello: “Parco Urbano Idrisi”; corsia centrale tra la via IV Novembre e la via Senatore Romano: “Via Santa Maria di Gesù”; strada comunale ex SP 20 dal parcheggio Pisciarotta all’incrocio con la “bretella”: “Via Porta Palermo”; strada che si innesta dal quartiere San Cataldo e dalla via Pozzi Gurri: “Via della Ferrovia”; attuale via Leonardo da Vinci, già intitolata con delibera di giunta del 25 agosto 2000: “Via Fra’ Macario da Nicosia”; strada che si innesta in via Marcello Capra nei pressi del bivio e che scende verso destra: “Via San Luca Casale”; ex strada provinciale Nicosia-Agira, tratto di competenza comunale, dal bivio San Michele alla contrada Torretta: “Viale Vincenzo Nisi”; strada fra la via Pietro Nenni e la via San Simone ricadente nel Villaggio Primo Sole: “Via Giovanni Aceto Cattani”; strada che dal bivio Crociate attraversa la contrada Sant’Onofrio fino al rifornimento di carburanti: “Via Sant’Onofrio”.

Inoltre, la commissione Toponomastica ha deciso di rettificare alcune denominazioni alle attuali targhe toponomastche: all’attuale via Milana verrà aggiunta la dicitura “Monsignor Camillo Milana Vescovo di Nicosia (1851-1858)”; all’attuale Cortile La Giglia la dicitura “Cortile Carmelo La Giglia”; alla via Belviso verrà aggiunta la dicitura “Monsignor Gaetano Avarna dei Duchi di Belviso Vescovo di Nicosia (1818-1841)”; alla piazza Garibaldi verrà aggiunta la dicitura “già Piazza San Nicolò del piano”; alla via Gaetano Giunta verrà aggiunta la dicitura “Monsignor Gaetano Giunta Vescovo di Amida (1829-1849)”. Infine, è stata approvata la proposta di intitolare il Commissariato di Polizia presso l’ex Tribunale a “Giovanni Puglisi agente della P.S. morto nelle Foibe”, previa richiesta e parere del commissario di P.S., del questore e del prefetto.

La procedura prevede la trasmissione della delibera alla prefettura di Enna per l’autorizzazione. Ottenuta l’autorizzazione prefettizia si passerà ai successivi adempimenti che prevedono l’apposizione della nuova cartellonistica e l’intitolazione istituzionale.