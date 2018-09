Nicosia, lamentele da parte degli ambulanti per la chiusura del viadotto di Viale Itria – VIDEO

Così come stabilito dall’ordinanza del sindaco del 4 settembre, da ieri, 13 settembre, il mercato del giovedi in Viale Itria è stato temporaneamente rimodulato. Alcuni posti già assegnati ad ambulanti sono stati temporaneamente spostati, mentre il rilascio di nuove autorizzazioni amministrative risulta al momento sospeso.

Il provvedimento è stato reso necessario in seguito alla nota con la quale il Consorzio Liberi Comuni – Provincia Regionale di Enna ha comunicato la chiusura del viadotto di accesso all’Istituto di istruzione superiore “F.lli Testa”di Viale Itria, per motivi di sicurezza. È stato, dunque, necessario indirizzare il traffico verso il secondo accesso, posto più a valle.

Si tratta, quindi, di una soluzione temporanea adottata di fronte ad una situazione d’emergenza. I tecnici della Provincia avrebbero rilevato la presenza di visibili degradi dei materiali nei pilastri e deformazioni sul piano stradale, tali da rendere necessario l’inibizione dell’accesso dei veicoli all’ingresso principale del plesso scolastico, utilizzando esclusivamente l’accesso secondario.

Nonostante, quindi, sia chiaro che la disposizione dei posteggi mercatali sarà rimodulata in via definitiva al termine della suddetta emergenza, non sono mancate, tuttavia, le lamentele di alcuni ambulanti e cittadini per i disagi arrecati dalla situazione provvisoria.