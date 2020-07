Nicosia, l’assessore Daniele Pidone recentemente operato al Basilotta ringrazia l’equipe del reparto di Chirurgia

Condividi l'articolo su:























A volte non bisogna andare lontano per ricevere le giuste cure e l’assistenza medica necessaria. E’ il caso dell’assessore Daniele Pidone, che recentemente ha subito un’operazione chirurgica presso l’ospedale Basilotta di Nicosia, in uno dei reparti che in questi mesi è stato oggetto di discussione e polemiche, quello di Chirurgia, che recentemente, dopo l’emergenza covid-19, è stato riaperto e a cui è stato assegnato un valente primario il dottore Salvo Puglia.

L’asessore è rimasto soddisfatto delle cure e dell’assistenza ricevute ed ha voluto con le sue parole ringraziare tutto il personale medico del reparto.

“Alla fine della mia degenza all’ospedale Carlo Basilotta di Nicosia, per un intervento di rimozione di colecisti, sento il dovere di ringraziare pubblicamente il primario dottore Salvo Puglia, tutto lo staff dei medici del reparto di Chirurgia, tutto lo staff degli infermieri ed aiutanti della stessa unità operativa, per la professionalità e l’attenzione che hanno avuto. – afferma soddisfatto l’assessore Daniele Pidone – Allo stesso tempo vorrei ringraziare gli anestesisti e il personale della sala operatoria. Due parole le vorrei spendere per il nostro nosocomio, siamo i primi difensori del nostro ospedale quando iniziamo a credere alla professionalità dei nostri medici”.

Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati