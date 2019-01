Nicosia, nel 2019 aumentato il costo di costruzione per gli immobili residenziali

Il rilascio del permesso di costruire per il 2019 sarà più caro. Con una propria determina il sindaco di Nicosia ha adeguato il costo di costruzione per metro quadro che si deve versare al Comune in caso si voglia costruire un’immobile nel territorio nicosiano, a questi si aggiungono gli oneri di urbanizzazione.

La variazione viene effettuata ogni anno in base agli indici di costo di costruzione per i fabbricati residenziali pubblicati dall’Istat. Queste variazioni in genere vengono decise attraverso un decreto emesso dall’assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente, ma il decreto non è stato ancora pubblicato, in questo caso la legge regionale 16/2016 prevede che tra l’entrata in vigore e l’emanazione del decreto il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente.

Nel mese di marzo 2018 l’Istat ha pubblicato una variazione di costi di costruzione per i fabbricati residenziali pari al 0.8 %. Su questa percentuale l’ufficio tecnico comunale ha ricalcolato il costo di costruzione portandolo dai 241 euro al metro quadrato a 243 euro.

Da primo gennaio 2019 chi vorrà costruire un immobile residenziale dovrà tener conto di questo aumento.