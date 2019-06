Nicosia, nel consiglio comunale del 12 giugno avverrà il giuramento della neo consigliera Maria Letizia D’Amico

Condividi l'articolo su:























Convocato per martedì 12 giugno alle 19 il consiglio comunale che si occuperà in primo luogo della surroga del consigliere Gianfranco Castrogiovanni, che nella precedente seduta del 3 giugno aveva rassegnato le dimissioni, rimanendo in carica solo come assessore comunale.

Sarà Maria Letizia D’Amico a prendere il posto del dimissionario Castrogiovanni, essendo la prima dei non eletti nella lista civica Mia Nicosia. La neo consigliera D’Amico è attualmente presidente dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia, dalla quale rassegnerà le dimissioni, prenderà il suo posto nel consiglio d’amministrazione dell’Azienda Michele Di Franco.

Maria Letizia D’Amico alle ultime amministrative ottenne 194 voti, fu nominata nel cda dell’Assp nel luglio del 2015, dopo 20 mesi, nell’aprile del 2017, prese il posto di Daniele Pidone alla presidenza del consiglio d’amministrazione.

Nella stessa seduta il consiglio comunale si occuperà anche dell’approvazione del regolamento comunale sul compostaggio di comunità e del Piano regolatore generale del Comune di Nicosia per la rettifica, con variante non sostanziale, dell’articolo 178 del regolamento edilizio.