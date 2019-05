Nicosia, presentato lo Sportello Unico digitale per l’Edilizia – VIDEO

Condividi l'articolo su:























E’ stato presentato martedì 28 maggio, presso l’aula consiliare del palazzo municipale, il nuovo portale online che agevola gli interventi comunali e la gestione delle pratiche edilizie. All’evento erano presenti gli assessori Annamaria Gemmellaro e Nando Zappia, oltre a numerosi ingegneri, architetti e geometri che operano a Nicosia.

Attraverso questo evento ha preso il via un nuovo servizio per chi lavora nel settore dell’edilizia e per tutti i cittadini, lo Sportello Unico digitale per l’Edilizia, che consentirà di gestire pratiche e interventi in modo completamente digitale, quindi con una maggiore velocità e comodità da parte di professionisti del settore e dei cittadini.

Progettato grazie alle più innovative tecnologie web, CPortal permette al professionista di inoltrare al Comune la documentazione edilizia in via digitale che sarà importata dal tecnico comunale grazie ad un software di gestione di ultima generazione.

Attraverso la rete, il Comune mette a disposizione la modulistica per la presentazione della pratica e la documentazione per l’accoglimento della domanda, oltre a garantire un iter di compilazione sicuro e completo.

Grazie a CPortal il Comune si attiene al rispetto delle normative relative all’amministrazione digitale, alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa, tese ad accelerare i servizi online e i processi di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche. Secondo le nuove norme, i Comuni sono tenuti a elaborare un piano per la compilazione online di tutte le istanze da parte di cittadini, aziende e associazioni.

CPortal è stato progettato e realizzato da Starch, azienda specializzata nella produzione di software e soluzioni per l’automazione degli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione. Ad oggi la società vanta una trentennale esperienza, con oltre 350.000 pratiche edilizie presentate in modalità digitale da parte di 34.000 professionisti sui front-office di oltre 300 comuni attivi. Per ogni pratica presentata online, CPortal fornisce informazioni relative alla prassi amministrativa, alla normativa di riferimento, ai costi, agli interventi edilizi ammessi e alla sua posizione sulla cartografia comunale.