Nicosia, presentazione della quinta edizione della “Sagra dei maccheroni na maidda” – VIDEO

Torna anche questa estate la sagra dei maccheroni “na maidda”, giunta alla quinta edizione, organizzata dall’Associazione Comitato per S. Maria Maggiore e dall’A.T.S. San Michele.

Come nelle precedenti edizioni sarà coinvolto in questo evento il quartiere di San Michele, il programma prevede l’inizio con una tavola rotonda dedicata al quartiere di San Michele tra storia e tradizioni. Ma il cuore dell’evento è la degustazione dei maccheroni accompagnati da un buon bicchiere di vino.

Come lo scorso anno alla sagra è stato abbinato anche il concorso fotografico “La foto rupestre. Viaggio tra storia, archeologia e natura a Nicosia”. Le iscrizioni al concorso sono aperte dal 13 al 31 agosto. La premiazione dei vincitori avverrà il 2 settembre in piazza San Michele. Il vincitore del concorso riceverà una macchina fotografica, il secondo premiato avrà come premio un pranzo per due persone presso l’agriturismo “Masseria”, il terzo premiato una pergamena di partecipazione.