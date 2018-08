Nicosia, pubblicato il programma degli eventi dell’estate nicosiana

Con un po’ di ritardo è stato reso pubblico dal sindaco di Nicosia Luigi Bonelli il programma degli eventi dell’estate nicosiana. A renderlo noto sul suo profilo facebook è lo stesso primo cittadino che annuncia il varo di questo calendario di eventi dal titolo “Agosto e Settembre a Nicosia” : “Un po’ in ritardo (problemi nella programmazione del bilancio) ma un fitto e variegato programma da vivere tutti insieme. Un grazie di cuore a tutte le associazioni che hanno collaborato con grande sentimento di partecipazione e collaborazione. A tutti voi auguro una serena estate”.

Alcuni di questi eventi, nei primi giorni di agosto si sono già svolti, ricordiamo “Stelle in montagna” a cura dell’Assp e “Calici sotto le stelle” a cura dell’Ecomuseo Petra D’Asgostto.

Il prossimo evento agostano è il raduno bandistico il 19 agosto in piazza Garibaldi. Tra gli eventi da segnalare anche la Festa della Birra il 23 e 24 agosto, il 25 agosto il raduno dei Bersaglieri in onore di San Felice, il 26 agosto la Festa di San Felice, il 30 agosto l’Instant Book a cura dell’Associazione Città Invisibili.

A settembre l’1 ed il 2 si terrà il terzo “Raduno dei veicoli storici”, l’8 settembre la “Notte Bianca”, il 9 settembre la Sagra del Nocattolo ed il Corteo Storico Carlo V. Il 12 settembre Area Sanremo, il 14 settembre il concerto in piazza Garibaldi de “I figli dell’officina”. Il 21 settembre la “Festa di fine estate” ed il 30 settembre la “Festa della Montagna” a cura dell’Assp.

Il 2, 15 e 29 settembre la compagnia teatrale gli “Artisti di strada” si esibiranno con una commedia in gallo-italico rispettivamente in piazza San Calogero e nei quartieri di San Cataldo e San Michele.

Un calendario a parte per il Quartiere di Santa Maria Maggiore che come ogni anno, attraverso il Comitato organizzativo ha organizzato una serie di eventi. L’8, il 9 ed il 12 agosto tre eventi musicali, con la Cover Band “Renzo Arbore”, Music Band e Illusion Band Revival, queste tre esibizioni si terranno in piazza Re Federico. Il 14 agosto si svolgerà la “Festa del Biscotto” e il 18 agosto la Passeggiata nel quartiere di Santa Maria Maggiore. Il 22 agosto torna “La Corrida” con l’esibizione di semi professionisti, presenti all’evento il gruppo “Gli assi del liscio”. Gli eventi nel quartiere si concluderanno l’1 settembre con una serata musicale in piazza Re Federico.

Anche Villadoro attraverso il Comitato festeggiamenti per San Giovani Battista, ha organizzato una serie di eventi. La commedia teatrale il 24 agosto “T’aspettu n’paradisu”. Il 25 agosto musica liscio in piazza Carlo Alberto. Il 26 agosto cavalcata in onore di San Giovanni Battista. Il 27 agosto serata musicale. Il 28 agosto liscio con Emanuele Polizzi e il 29 agosto i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista.

Tutti gli eventi sono patrocinati dal Comune di Nicosia.